Por: Sofia Fernandes

Criadora da página Grão de Açúcar by Sofia

Ingredientes

• 6 ovos

• 300g açúcar

• 200g chocolate (tablete)

• 30g chocolate em pó

• 15g cacau em pó

• 100g farinha de trigo T55

• 280g manteiga

• 70g amêndoa inteira

• 70g avelã inteira

• 1 colher chá de fermento em pó

• 1 pitada de sal

Preparação

Derreter o chocolate com a manteiga em banho-maria ou no microondas;

Na batedeira, bater os ovos com o açúcar até duplicar de volume (a mistura fica esbranquiçada);

Envolver o chocolate derretido à mistura dos ovos;

Juntar a farinha, o cacau, o chocolate em pó, a pitada de sal e o fermento;

Picar as avelãs e a amêndoa grosseiramente e envolver na mistura anterior;

Forrar com papel vegetal uma forma retangular ou quadrada (usei 24cm x 24cm);

Colocar a massa na forma e levar ao forno pré-aquecido a 170°C, durante cerca de 25 minutos.

O brownie deverá ficar estaladiço por fora e mole por dentro. Vá vigiando.