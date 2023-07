Tentação de bolacha de chocolate merengada

Ingredientes:

200 g de bolachas de chocolate

150 g de açúcar

1 lata de leite condensado

6 gemas + 6 claras

800 ml de leite

2 colheres (sopa) de farinha maisena

1 casquinha de limão

1 pau de canela

Preparação:



Leve ao lume um tacho com o leite, o leite condensado, a casquinha de limão e o pau de canela e deixe ferver, mexendo sempre.

Numa tigela misture 80 g de açúcar com a farinha maisena, junte as gemas e bata bem. Adicione a mistura do leite, em fio e mexendo sempre, até engrossar.

Retire do lume e rejeite a casquinha de limão e o pau de canela.

Numa taça disponha camadas alternadas de creme e de bolachas, previamente picadas.

Bata as claras em castelo e acrescente o restante açúcar, aos poucos, batendo sempre. Disponha por cima do doce e queime com um maçarico de cozinha. Sirva fresco.