O projeto “Quintas no Museu”, promovido pela Câmara Municipal de Anadia, vai ser retomado, no próximo dia 28 de fevereiro, pelas 21h30, no Museu do Vinho Bairrada.

O formato de 2019 será idêntico ao do ano passado, com a presença de diversas personalidades, das mais variadas áreas.

A terceira edição do “Quintas no Museu – Histórias de Vida”, com periodicidade mensal, arranca com uma convidada muito especial. Trata-se da atleta Aurora Cunha, que irá partilhar factos e memórias que marcaram a sua vida e a sua carreira, muitas delas descritas na sua biografia “Uma vida de paixões”, numa conversa amena moderada pelo jornalista Teófilo Fernando.

Aurora Cunha, atleta portuguesa de corta-mato, meio-fundo e fundo, foi campeã mundial de estrada em três anos consecutivos (1984 a 1986). Conquistou as maratonas de Paris, Tóquio, Chicago e Roterdão, e representou Portugal em três Jogos Olímpicos. Atualmente, é presença assídua e empenhada em causas sociais e de promoção do desporto e da atividade física.

A sessão do mês de março, dia 21, vai ser dedicada à grande diva do fado, Amália Rodrigues, onde vai estar em destaque a sua vida e carreira.

As entradas são livres, mas limitadas à capacidade da sala.