Os anos 922, 1235, 1514 ou 1836 dizem-lhe alguma coisa? Trata-se de datas importantes para a cidade e concelho de Oliveira do Bairro, mas também algumas das designações atribuídas aos hambúrgueres artesanais do OLB, localizado na Rua dos Colégios, em Oliveira do Bairro.

O projeto “OLB – Sinta-se em casa” tem cinco meses de vida e é já um caso de sucesso. Daí que esteja a ser equacionada a ampliação do espaço, que deverá duplicar o atual disponível e estar concluída no próximo inverno, por forma a dar resposta ao número crescente de clientes de todas as faixas etárias, provenientes do concelho mas também dos concelhos vizinhos ou até de muito mais longe, casos de Paços de Ferreira, Porto, Braga ou até Lisboa.

Serviço de restauração inovador. O espaço veio trazer uma lufada de ar fresco na oferta ao nível da restauração existente na cidade e tem acolhido os mais rasgados elogios pela variedade que a ementa oferece, mas também pela qualidade, criatividade e inovação constantes.

Pelas mãos dos primos José António Costa (ex-docente) e Norberto Fernandes (técnico de farmácia) nasceu, em agosto de 2018, o OLB que é, por assim dizer, fruto das trocas e das voltas da vida. José António Costa, ex-docente do IPSB (que entretanto fechou portas), confessa que sentindo-se “dispensável do ensino”, decidiu arriscar nesta área da cafeteria, mas oferecendo algo de diferente à cidade.

“Somos nascidos e criados em Oliveira do Bairro. Ambos gostamos muito da nossa terra”, avança para justificar a designação de OLB “numa ligação e alusão às nossas raízes, sendo esta designação a abreviatura da cidade”.

