A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na reunião de executivo, do passado dia 20 de março, a atribuição de vários apoios a associações do concelho, num total de 23 mil euros.

A Banda de Música de Anadia foi contemplada com uma verba de 10 mil euros, destinada a colaborar na aquisição de fardas para os seus elementos, indispensáveis a uma atuação com a dignidade expectável.

De recordar que, após um período de inatividade da Banda, um grupo de cidadãos do concelho tomou a iniciativa de, no ano passado, assumir os corpos sociais para efeitos de revitalização daquela instituição.

O executivo deliberou ainda atribuir aos quatro agrupamentos de Escuteiros do concelho, Anadia, Avelãs de Cima, Sangalhos e São Lourenço do Bairro, uma verba de 1.500 euros, a cada um, num total de seis mil euros, para apoiar a sua atividade regular.

O executivo aprovou ainda atribuir uma verba de mil euros à Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada para apoio à atividade regular desenvolvida por esta, com vista à sua continuidade, de acordo com o plano anual de atividades.

Foi ainda atribuída uma verba de três mil euros à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Óis do Bairro destinada a apoiar a aquisição de cadeiras e igual verba, para o mesmo fim, foi atribuída à Casa do Povo de Avelãs de Caminho.

Para a Escola Profissional de Anadia (VITI) que está a organizar, a caminhada solidária noturna LED RUN,pelas ruas da cidade, a favor dos Bombeiros Voluntários de Anadia, o executivo aprovou apoiar logisticamente e na oferta das quatro mil t-shirts, já que a organização acredita que este poderá ser o número de participantes nesta 2.ª edição, que terá lugar a 18 de maio. O objetivo é ajudar na aquisição de uma ambulância elétrica.