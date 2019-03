A Expofacic é a Melhor Festividade da Península Ibérica, estatuto que advém da conquista do Iberian Festival Award nessa categoria, ao ter vencido uma shortlist de 10 eventos nomeados, cinco dos quais espanhóis. A vitória do certame de Cantanhede a nível ibérico foi anunciada na quarta-feira, no decurso de uma gala realizada no Teatro Afundación, em Vigo, encerrando a quar edição do prestigiado galardão criado em Espanha para reconhecer a qualidade organizativa dos festivais de música da Península Ibérica.

O Iberian Festival Award distingue a melhor organização de eventos em várias categorias, premiando em cada uma delas um evento na Península Ibérica escolhido entre os respetivos vencedores de Portugal e Espanha. A atribuição do prémio de Melhor Festividade ibérica à Expofacic foi decidida por votação do público, processo que decorreu numa plataforma especializada (SurveyMonkey), por onde são também votados os UK Festival Awards e os European Festival Awards, plataforma essa que garante que cada dispositivo eletrónico apenas realiza um voto.

Helena Teodósio, presidente da Câmara de Cantanhede e presidente da comissão organizadora da Expofacic, não esconde a sua “satisfação por ver o evento distinguido no âmbito de um concurso tão importante à escala da Península Ibérica. Já sabíamos que a extraordinária expressão que atingiu, quer em dimensão e qualidade organizativa, quer em termos de afluência de público, coloca a Expofacic em lugar cimeiro a nível nacional, mas ser distinguida como a Melhor Festividade ibérica significa que está a afirmar-se num campeonato bem mais competitivo, pois venceu entre eventos concorrentes de Portugal e Espanha”.

Idalécio Oliveira, presidente do Conselho de Administração da INOVA, empresa municipal que tem a seu cargo a gestão logística, administrativa e financeira do certame destaca, a propósito da conquista do estatuto de melhor festividade ibérica, “o trabalho de equipa, a qualidade na receção dos expositores e do público em geral, a procura de soluções que vão de encontro à diversidade dos interesses e gostos dos diferentes públicos que visitam o certame”. Aquele responsável agradece “aos visitantes e a quem votou na Expofacic para melhor festa a nível ibérico e também nacional, demonstrando assim um elevado grau de identificação com o modelo do evento e com tudo o que o ele tem para oferecer”.