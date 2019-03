A segunda edição do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro já arrancou e o Município está a promover sessões de esclarecimento por todo o Concelho.

Depois de já ter passado pela vila de Oiã e pelo Instituto Profissional da Bairrada, que se mostrou disponível para receber a equipa responsável pela iniciativa, a próxima sessão de esclarecimento vai ter lugar esta sexta feira, às 18h, no Edifício da Câmara Municipal, em Oliveira do Bairro, passando depois pelas restantes freguesias do Concelho, em datas a anunciar.

Recorde-se que, este ano, o Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro tem uma verba disponível de 163.000€. A submissão das propostas pode ser feita até dia 7 de abril, através do site da iniciativa, em www.op.cm-olb.pt.

A iniciativa prevê uma componente orçamental de 1% do valor do Plano Plurianual de Investimentos em vigor, para o financiamento dos projetos vencedores, que serão inscritos, para concretização, no Orçamento Municipal para 2020.