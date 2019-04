A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua última reunião de executivo, no passado dia 5 de abril, a atribuição de uma verba de 75 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) para comparticipar a aquisição de equipamentos e de uma ambulância, e ainda para a transformação de uma viatura para combate a incêndio.

Assim, foi atribuída uma verba de 10 mil euros para apoiar os encargos inerentes à aquisição de equipamento de suporte à prestação de serviços de saúde, nomeadamente um monitor de sinais vitais portátil para equipar uma ambulância (ABSC), desfibrilhadores e respetivos componentes, bem como material de consumo em operações de socorro e emergência médica e ainda a instalação de três rádios de banda alta de serviço SIRESP.

Para comparticipar a transformação de uma viatura existente com equipamento técnico de apoio (VETA), num veículo ligeiro de combate a incêndios (VLCI Urbano), a autarquia vai apoiar com um valor de 28 mil euros.

Finalmente, os restantes 37 mil euros destinam-se a apoiar o investimento a realizar com a aquisição de uma ambulância de transporte múltiplo (ABTM), totalmente equipada.

O apoio camarário tem como objetivo que a AHBVA possa cumprir de forma integral os compromissos assumidos e, por outro lado, que possa dar uma resposta eficaz e rápida às solicitações diárias da comunidade.