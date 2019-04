Segundo avançou o JB nesta segunda-feira, dia 1 de Abril, um conjunto de três municípios da região está a desenvolver o projeto “Bateiras Action”, que consiste no aproveitamento desta embarcação histórica para fins turísticos, com motor, criando percursos fluviais quer no Rio Cértima, quer na Pateira.

Perante aquela informação, o Jornal da Bairrada está em condições de adiantar que tal – a ser verdade – seria, realmente, mais um projeto diferenciador para a nossa Bairrada. No entanto, há outros projetos que o Rio Cértima e a Pateira carecem e que passam pela limpeza e desassoreamento destes importantes ícones naturais bairradinos. Quisemos pois, com uma simples brincadeira do Dia das Mentiras e Dia Internacional da Diversão no Trabalho, lançar o alerta para esta questão. E porque também brincamos, divertimo-nos e, pelos ecos, divertimos os interlocutores desta notícia “fabricada” para assinalar a data.

Com agradecimento e desculpas aos visados pela notícia, hoje voltámos a vestir a capa do rigor, da verdade e do profissionalismo, estando a ultimar mais uma grande edição, nas bancas em breve. É verdade!