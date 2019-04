O concelho de Anadia serviu de cenário para a gravação de “Bruno Aleixo – O Filme”, que junta a animação a atores humanos, e que deverá estrear até final do ano. O Jornal da Bairrada espreitou as filmagens e conversou com o elenco, onde se destacam Rogério Samora, Adriano Luz, Gonçalo Waddington e Fernando Alvim.

A Casa de Mogofores, o Hotel do Parque, o lago e parque das Termas da Curia e a aldeia de Ancas, foram alguns dos locais escolhidos para reunir em filme as aventuras de Bruno Aleixo, cão espertalhão e manipulador, figura de culto do humor português, assumidamente coimbrão, mas com ascendência bairradina e brasileira.

As gravações do filme, que resultará também numa minissérie de 6 episódios, trouxeram a equipa de produção e atores ao concelho de Anadia, que serviu de base para este trabalho, entre 27 de março a 14 de abril, depois de algumas breves captações de imagem em Coimbra e na Tocha (Cantanhede).

Leia a reportagem completa com todos os dados do filme e uma entrevista a Rogério Samora, na edição de 18 de abril do Jornal da Bairrada,