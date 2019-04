Já são conhecidos os vencedores da 11.ª edição do Concurso de Leitura em Voz Alta – “Ouvir ler…Que prazer!”, apurados na final realizada na passada sexta-feira, 5 de abril, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol.

Raquel Oliveira (1.º ciclo), Íris Santos (2.º ciclo), Matilde Micaêlo (3.º ciclo) e Valdir Coimbra (ensino secundário), todos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, foram os grandes vencedores da competição e vão representar o Município de Oliveira do Bairro no Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL) da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), que se vai realizar no dia 4 de maio, no Centro Cultural de Congressos de Aveiro. Nesta prova, participarão os vencedores de cada um dos ciclos de ensino apurados nas finais concelhias, de cada um dos onze municípios que integram a CIRA.

Após a entrega dos prémios, Duarte Novo, presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, deu os parabéns aos vencedores e agradeceu a todos participantes, enaltecendo “a qualidade e a coragem de todos os participantes”, reconhecendo “não ser fácil subir a um palco e falar ou ler para centenas de pessoas”. Agradecendo ao Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e ao Instituto Profissional da Bairrada (IPB) pela participação, o autarca salientou “a importância deste tipo de eventos para a promoção do livro e da leitura”.

Em prova, estiveram 19 alunos, do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, apurados na eliminatória que decorreu no passado dia 20 de fevereiro, que foram avaliados por um júri constituído pela Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares no Concelho de Oliveira do Bairro, Isabel Nina, pelo diretor do Instituto de Educação e Cidadania, Arsélio Pato de Carvalho, pela escritora Aida Viegas, pelo jornalista do Jornal da Bairrada João Paulo Teles e pela representante da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, Maria dos Prazeres Mota Duarte.