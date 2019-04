O Sporting é, pela primeira vez, campeão europeu de Futsal. Sob o comando do técnico de Anadia, Nuno Dias, os leões venceram o anfitrião Kairat Almaty por 2-1 na final da tarde deste domingo, conquistando pela primeira vez o troféu depois de serem derrotados nas finais de 2010/11 e das duas últimas épocas.

Nuno Dias já foi homenageado na galas do desporto do Jornal da Bairrada, obtendo numa delas o galardão de Personalidade Desportiva do Ano, em 2013.