Foi com pompa e circunstância que a Câmara Municipal de Anadia e a Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro procederam à abertura das novas instalações do Mercado de Vilarinho do Bairro, no passado dia 25 de Abril.

O novo e moderno equipamento representou um investimento de um milhão e meio de euros, suportado na íntegra pelo município.

Após 20 meses de execução de obra, o novo mercado apresenta-se com uma nova configuração e organização, tendo para tal sido criada uma malha de arruamentos mais densa, possibilitando uma melhoria na circulação.

