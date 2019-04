Ingredientes

• 3 postas de bacalhau demolhado

• 2 cebolas

• 6 dentes de alho

• 30 gr de manteiga

• 1 alho francês

• 2 cenouras

• Sal

• Pimenta

• 200 gr de cogumelos

• 300 gr de miolo de camarão cozido

• 800 gr de puré de batata

• 8 pepinos de conserva

Preparação

Coza o bacalhau durante 10 minutos. Escorra-o, limpe-o de peles e espinhas e desfaça-o em lascas.

Descasque e corte as cebolas e os dentes de alho em rodelas finas e leve a refogar com 50g de margarina, sobre lume brando, até a cebola estar translucida. Corte o alho francês em rodelas finas, lave em água corrente e escorra bem. Pele e rale as cenouras em fios. Junte o alho francês e a cenoura ralada ao refogado da cebola e deixe estufar sobre lume muito brando até os legumes estarem moles.

Entretanto, lave e corte os cogumelos em lâminas e salteie em lume forte numa frigideira larga com a restante margarina. Deixe cozinhar até a água dos cogumelos evaporar. Adicione-os depois aos restantes legumes estufados. Tempere com sal e pimenta e junte o miolo de camarão. Disponha o puré de batata a toda a volta de um tabuleiro que possa ir ao forno e à mesa, previamente untado com manteiga.

No centro, coloque, em camadas alternadas, os legumes e as lascas de bacalhau. Espalhe a maionese sobre a última e leve a gratinar em forno quente até a superfície estar bem dourada.

Enfeite com os pepinos de conserva e pimentos marrones.