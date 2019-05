O Hóquei Clube da Mealhada mudou recentemente de imagem. O facebook foi a plataforma escolhida pela direção para anunciar aos atletas, equipas técnicas, sócios, adeptos e comunidade em geral a nova imagem com que o clube pretende apresentar-se. Esta aposta numa nova identidade visual tem o objetivo de impulsionar o lançamento da campanha “Rumo à Primeira” para atrair mais adeptos e envolver novamente a comunidade na vida do Hóquei Clube da Mealhada.

Para esse efeito, o clube criou o “Super Adepto”, uma personagem que acompanhará toda a campanha e cuja missão passa por devolver ao concelho e às pessoas o espírito de convívio e competição que caracterizou a atividade do clube durante muitas décadas.

Com este investimento, o clube acredita ser possível ampliar a sua visibilidade na comunidade e assim duplicar o número de sócios com vista a apoiar a subida de divisão da equipa masculina de seniores de hóquei.

Importante lembrar que outros escalões da modalidade competem regularmente no campeonato nacional, levando o nome do clube e da Mealhada a todo o país.

Para além do hóquei, os mais de 300 atletas do clube competem em patinagem artística, ballet e karaté, modalidades que o clube não esqueceu neste processo de transformação.

Englobadas nesta campanha, estão programadas para as próximas semanas diversas comunicações nas redes sociais e até o lançamento de um novo website.