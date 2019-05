São alegres, bem dispostos e vieram trazer uma lufada de jovialidade à Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, à qual pertencem. Falamos do Grupo de Bombos Bate Forte, que completou, no passado dia 25 de abril, um ano de vida.

O balanço deste primeiro ano de atividade não poderia ser melhor: com 30 elementos, todos apaixonados pela música, sobretudo pela percussão, Bate Forte quer continuar a levar bem longe o nome da freguesia e do concelho.

Em entrevista, Tiago Santos, que juntamente com Jorge Oliveira e Miguel Miguéis, dirigem o grupo, falou-nos desta jovem secção, mas também dos seus projetos, que podem, inclusive, passar pela internacionalização do grupo de bombos.

Jornal da Bairrada – Quando se formou o grupo?

Tiago Santos – O grupo Bate Forte formou-se a 25 de abril de 2018, portanto, acaba de completar um ano de vida.

O que esteve na origem do seu aparecimento?

A paixão pela música, principalmente pela percussão, e com o intuito de fazer algo diferente na freguesia de Vilarinho do Bairro.

São uma secção da Casa do Povo, uma instituição conhecida pelo folclore. Como reagiu a freguesia e esta nova secção?

Digamos que muito bem.

Fomos acolhidos de braços abertos pela freguesia e não só, o que nos deu mais vontade para continuar com este projeto. Por onde passamos, somos acolhidos de uma forma afável, como se estivéssemos numa família.

