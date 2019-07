Eduardo Marçal Grilo, ex-administrador da Fundação Calouste Gulbenkian e ex-Ministro da Educação, e que muito tem contribuído para o desenvolvimento de projetos de promoção do livro e da leitura, marcou presença, no passado dia 3 de julho, no 11.º aniversário da Biblioteca Municipal de Anadia.

O dia ficou também marcado pela inauguração de personagens de contos infantis (peças escultóricas) no Parque das Estórias, momento em que participaram o professor de música Bruno Amaral e as crianças do Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros na dramatização do conto “O flautista de Hamelin”.

Prémios e distinções

Com a presença de mais de uma centena de convidados, a sessão teve início com a distinção dos utilizadores do ano, em diferentes categorias. O programa prosseguiu com a atribuição dos prémios referentes à 11.ª edição do concurso de poesia “Letras da Primavera”, seguindo-se a entrega dos prémios da 10.ª edição do concurso escolar “Ler & Aprender”.

