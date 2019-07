Num dia histórico para o concelho de Anadia, com a inauguração das pistas de XCO e BMX e do Centro de Avaliação e Controlo de Treino de Ciclismo, David Lappartient, presidente da União Ciclista Internacional (UCI), anunciou a atribuição ao Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia do estatuto de Centro Continental de Ciclismo, ou, por outras palavras, Centro Satélite do Centro Mundial de Ciclismo da UCI, único na Europa.

Este estatuto é o reconhecimento da qualidade das infraestruturas e dos recursos humanos existentes no CAR Anadia, o que permitirá que alguns atletas de países em vias de desenvolvimento no que concerne ao ciclismo passem algumas épocas em Anadia em trabalhos específicos.

Fotos: UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo