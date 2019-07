O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, inaugurou, no passado sábado, dia 13 de julho, mais uma exposição temporária denominada de “Perfeita Libação – Art Transforming”, que reúne trabalhos de 50 prestigiados artistas plásticos.

A exposição coletiva foi elaborada e produzida propositadamente para este espaço museológico. O mote e o desafio feitos aos artistas plásticos foram no sentido de estes conceberem obras de arte passíveis de poderem ser transportáveis ou transformadas em rótulos de garrafas de espumantes Bairrada.

Neste âmbito e, em parceria com a Comissão Vitivinícola da Bairrada, o Museu do Vinho Bairrada apresenta 53 obras de arte, bem como uma garrafa distinta deste produto de excelência da região embelezada com a arte suprema dos autores.

Na ocasião, o vereador da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, destacou o papel fundamental que o Museu do Vinho Bairrada tem tido, ao longo destes 15 anos de existência, no enriquecimento da cultura no concelho e na região.

Sublinhou que, ao longo deste tempo, “temos desafiado os grandes nomes das artes, nas suas mais diversas vertentes, a criarem obras à volta do vinho de forma a que façam esta interligação entre estes dois mundos”.

Sobre a mostra em si, Jorge Sampaio frisou o desafio lançado aos artistas, no sentido de criarem obras sobre a temática do vinho que “possamos vir a utilizar como imagens de rótulos dos vinhos”, considerando que “essa ligação entre a cultura e o vinho foi, uma vez mais, conseguida”.

O autarca deu os parabéns aos artistas participantes, assim como agradeceu a todos os que colaboraram e contribuíram para a realização desta exposição, sublinhando que, desta vez, “o Museu conseguiu transformar cultura em vinho e em imagens”.

A cerimónia terminou com um apontamento musical protagonizado pelo Coletivo Ciranda que encantou todos os presentes. A mostra está patente ao público até ao dia 31 de outubro.