A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve um homem, empregado de armazém, com 45 anos de idade, suspeito de ter violado um adolescente, com 15 anos, informou esta entidade policial.



De acordo com a mesma fonte, os factos ocorreram ao fim da tarde da última quarta-feira, “numa das freguesias do concelho de Oliveira do Bairro”. O adolescente terá sido abordado por um indivíduo desconhecido do sexo masculino, quando seguia apeado na via pública, que após lhe ter pedido indicações de como chegar a uma determinada empresa situada nas imediações, o obrigou a entrar no carro que conduzia.



A vítima foi levada para um local próximo, isolado de habitações e sem transeuntes, onde foi obrigada pelo suspeito a diversas práticas sexuais, das quais resultaram lesões físicas evidentes.



“Na sequência da investigação de imediato desencadeada pela Polícia Judiciária, que decorreu de forma praticamente ininterrupta, no dia seguinte foi possível identificar e deter o suspeito”, diz a PJ em comunicado.



O detido foi presente a tribunal, para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.