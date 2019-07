O Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro vai receber, entre os dias 12 e 14 de julho, um torneio internacional de basquetebol, com a presença das seleções nacionais femininas de sub20 de Portugal e Holanda e sub19 de Espanha.

O primeiro jogo vai realizar-se no dia 12, 6.ª feira, às 20h15, entre as seleções de Portugal e da Holanda. Para sábado, às 17h15, está marcado o confronto entre as equipas espanhola e holandesa e o último jogo realiza-se no domingo, às 17h15, com o duelo ibérico entre Portugal e Espanha.

Para Susana Martins, Vereadora do Desporto do Município de Oliveira do Bairro, “é gratificante perceber que as federações nacionais continuam a procurar os nossos equipamentos desportivos para a realização de torneios internacionais, o que diz muito da qualidade das nossas infraestruturas e da nossa capacidade de criar as condições necessárias para recebermos seleções de vários países, com elevado nível de exigência, que vêm preparar-se para grandes competições”.

O Torneio Internacional de Basquetebol de Oliveira do Bairro, está inserido no estágio que a representação portuguesa vai realizar no Estádio Municipal, entre os dias 8 e 15 de julho, no âmbito da sua preparação para a participação no Campeonato da Europa de Basquetebol Feminino, no escalão de sub20, que vai decorrer entre 3 e 11 de agosto na República Checa.