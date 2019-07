Vários utentes dos serviços de saúde da Freguesia de Pampilhosa, no concelho da Mealhada, estão a ser burlados no próprio domicílio por falsos médicos, dizem os serviços de Saúde.

Num comunicado, datado de 18 de julho, que está a ser difundido na freguesia pela Junta de Pampilhosa e pela Câmara da Mealhada, a Unidade de Saúde Familiar da Pampilhosa (USF Caminhos do Cértoma) está a alertar os seus utentes para esta questão, lembrando que tem conhecimento que “alguns utentes estão a ser abordados nas suas residências com indivíduos de bata branca, alegando serem médicos, enviados pelos médicos de família dos respetivos utentes, para a realização de consultas no domicílio”.

A USF diz te tal prática é falsa e que na última semana houve vários utentes que foram burlados na sua própria casa.

Por tal, os serviços de saúde alertam que as visitas domiciliárias (de médicos e enfermeiros) só são efetuadas com marcação prévia, com o utente ou familiar responsável e não há cobrança de qualquer taxa no local.

A USF Caminhos do Cértoma informa ainda os utentes que “não deverão, em qualquer circunstância, aceitar tais visitas, mesmo tendo havido contacto prévio com a sua equipa de saúde, se não identificarem pelo menos um dos profissionais (médico, enfermeiro ou auxiliar).”