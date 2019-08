O “Tuqti Quartet” é o grupo convidado do “Às Sextas na Praça”, para animar a Praça da Juventude, em Anadia, no próximo dia 9 de agosto, a partir das 22h, no âmbito do projeto de animação, promovido pelo Município de Anadia.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, que pretende preencher com música, e não só, as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, grátis, que dá palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.

Pelo palco da Praça da Juventude já passaram, nesta edição de 2019, os grupos “The Youngsters & an Old Guy”, “InCantus – Grupo de Tocares e Cantares”, “Jovens Talentos de Anadia”, o músico guineense Kimi Djabaté, a banda Magicar, a Orquestra Desigual da Bairrada, a Wfive, a Fanfarra Káustika, Manuel Flores e os “Four2One”.

Pelo palco da Praça da Juventude vão ainda passar, durante o mês de Agosto, Dina Pinto (dia 16 de agosto), Síndrome B (dia 23) e The Founders (dia 30). Para o mês de setembro estão previstas três sessões com a participação dos “Meninos da Sacristia” (dia 6), Ana Teresa Almeida (dia 13) e Rob Salinger Band (dia 20).