‘Bam•bu Bicycles’ é o nome de um projeto inovador que acaba de nascer, na Curia (concelho de Anadia), pela mão de dois jovens irmãos.

A ideia de negócio andou a amadurecer, durante um ano, bem longe das terras bairradinas. Foi precisamente do outro lado do globo (na China) que Joana Saavedra desafiou um dos irmãos (Tiago) a equacionar a possibilidade de produzirem bicicletas de bambu em Portugal.

O que se poderia inicialmente pensar ser um hobby, começa agora a tomar contornos bem mais sérios, com Joana e Tiago a lançarem-se na construção de bicicletas de bambu. A ideia de negócio já foi alvo de uma candidatura no âmbito do programa Invest em Anadia, lançado pelo município de Anadia a jovens empreendedores.

O próximo passo é o registo da empresa e da marca (Bam•bu Bicycles) e mais tarde, a certificação das bicicletas.

Decidida a regressar a Portugal e ao concelho que a viu nascer, Joana revela que vê aqui uma oportunidade única de negócio. Confessa que quando descobriu as bicicletas de bambu ficou maravilhada, “não só pelo seu aspeto e design único, bonito, por serem muito leves e confortáveis, mas porque poderia construir bicicletas singulares rumo ao desenvolvimento sustentável.”

