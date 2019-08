Um homem de nacionalidade estrangeira, que teria entre os 60 e os 65 anos, foi encontrado morto na casa onde residia, em Oiã.

O alerta foi dado por um vizinho que, estranhando a sua ausência ao longo de vários dias, conseguiu espreitar para dentro da casa, vendo o homem estendido no chão. Os Bombeiros de Oliveira do Bairro acorreram ao local por volta das 22h de sexta-feira, dia 2 de agosto, onde, depois de arrombarem a porta, deram com o cadáver, já em decomposição.

O caso foi entregue às autoridades policiais, aguardando-se o resultado da autópsia.