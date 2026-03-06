Carnaval em Oiã vai ser “ao sol”, no dia 28 de junho

A nova data coincide, simbolicamente, com o período em que se assinala o aniversário da elevação de Oiã a vila, reforçando assim o caráter festivo e comunitário da iniciativa.

O Carnaval de Oiã, inicialmente previsto para a época habitual de fevereiro, foi adiado e já tem nova data marcada. A organização anunciou que o evento irá realizar-se no próximo dia 28 de junho, assumindo o mote “Carnaval ao Sol”.

A decisão de adiar o desfile foi tomada após avaliação das condições que estavam previstas para a realização do evento, nomeadamente fatores logísticos e meteorológicos que poderiam comprometer a qualidade e segurança da iniciativa. Perante esse cenário, a organização optou por reagendar o Carnaval para uma data que permita garantir as condições necessárias para a participação dos grupos, do público e de todos os envolvidos.

Com esta mudança, a organização pretende transformar o evento numa celebração diferente, adaptada à época do ano, mantendo o espírito que caracteriza o Carnaval de Oiã. O desfile será apresentado sob o tema “Carnaval ao Sol”, numa edição que promete trazer cor, música e animação às ruas da vila.

A organização sublinha que, apesar da alteração de calendário, o objetivo mantém-se: proporcionar um momento de festa para a comunidade e para todos os que visitam Oiã.

“Em Oiã, a folia não tem estação”, resume a organização, convidando população e visitantes a juntarem-se à celebração no final de junho.