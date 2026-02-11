Carnaval de Oiã adiado por questões de segurança

As atividades serão realizadas “em data a definir”, que será anunciada assim que possível, frisa a organização.

Foto: Carnaval de Oiã 2025

A organização do Carnaval de Oiã decidiu cancelar as atividades previstas para o próximo domingo e para Terça-Feira de Carnaval, na sequência da instabilidade meteorológica e das limitações operacionais verificadas na região após as recentes tempestades que afetaram o país.

Em comunicado, a organização explica que, apesar de alguma melhoria pontual nas previsões do estado do tempo, “mantêm-se elevados níveis de incerteza”, agravados pela forte pluviosidade registada nas últimas semanas, que provocou constrangimentos em várias vias de circulação. Esta situação poderá comprometer a capacidade de resposta em caso de necessidade de socorro durante um evento de grande dimensão.

Outro dos fatores determinantes para a decisão foi a indisponibilidade de meios de segurança habitualmente afetos ao Carnaval (GNR) que se encontram empenhados em operações noutras zonas do distrito. Embora Oliveira do Bairro não se encontre em estado de calamidade, a organização considera que a conjugação destes fatores “impede a garantia plena das condições de segurança e resposta operacional exigidas”.

As atividades serão realizadas “em data a definir”. A organização sublinha que a decisão assenta “exclusivamente no princípio da responsabilidade e da prevenção”, colocando a segurança de participantes, público, associações e restantes envolvidos como prioridade absoluta.

No comunicado, é ainda reconhecido o empenho e o trabalho desenvolvido ao longo de meses por todos os grupos e entidades envolvidas, admitindo que não se trata de uma decisão fácil, mas que é considerada “a mais prudente e responsável no atual contexto”.