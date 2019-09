O Município de Anadia vai associar-se à “Semana Europeia do Desporto”, através da realização de um conjunto de atividades desportivas dirigidas a todas as camadas da população, com o objetivo de criar hábitos de vida saudável e promover o desporto e a atividade física em estabelecimentos de ensino, espaços ao ar livre, locais de trabalho e ginásios.

A iniciativa vai decorrer, entre os dias 23 e 29 de setembro, com um leque variado de ações que decorrerão em vários locais, nomeadamente Pavilhão de Desportos, Piscinas Municipais, Ecoparque, Avelãs de Cima, Avelãs de Caminho e no Centro Escolar de Tamengos.

Leque variado

de iniciativas

Assim, a abrir a “Semana Europeia do Desporto”, no dia 23 de setembro, realiza-se uma aula de Karaté que vai ter lugar entre as 18h e as 20h, no Pavilhão de Desportos. No dia seguinte, as Piscinas Municipais de Anadia promovem um dia aberto, de acesso livre à população, entre as 17h30 e as 20h30.

No dia 25, o Pavilhão de Desportos volta a acolher uma nova atividade, desta feita, uma aula de ginástica geriátrica, direcionada aos seniores e a pessoas com incapacidade, no âmbito do projeto “Movimento Sénior é Vida”, que terá lugar entre as 10h e as 12h.

