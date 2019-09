O anadiense António Carrinho (à esquerda na foto), do Grupo Desportivo e Cultural da CIRES (Estarreja), sagrou-se Campeão Regional de Veteranos do escalão de 55 anos, em Ovar.

Pelo segundo ano consecutivo o Clube de Ténis de Ovar recebeu o Campeonato Regional de Veteranos, nos escalões de +35, +45 e +55 anos, no qual participaram 25 jogadores masculinos.

No escalão de +35 anos, João Leite (cabeça de série n.º 2 e atual n.º 70 do ranking nacional), sagrou-se Campeão Regional em singulares e pares, vencendo na final o seu colega do CT Ovar, João Morais (cabeça de série n.º 4) e n.º 122 do ranking, por um duplo 6-3. Na variante de pares a dupla do CT Ovar, Leite/Morais, venceram a dupla do Luso Ténis Clube, Gonçalo Vieira/Paulo Sousa, por 6-4 e 6-2.

No escalão de +45 anos, João Cunha do GDC CIRES (cabeça de série n.º 1 e atual n.º 14 do nacional), venceu na final Luís Sousa do CT Azeméis (cabeça de série n.º 2 e atual n.º 19), por 2-6, 6-1 e (10-3) no super tie-break.

Na variante de pares a dupla do CT Azeméis, Luís Catalão/João Moreira, venceram a dupla do GCD CIRES António Carrinho/Abílio Maia, por 6-1 e 6-3.

Por último, no escalão de +55 anos, os jogadores do GDC CIRES, dominaram este escalão com António Carrinho (cabeça de série n.º 2, e atual n.º 8 nacional), a vencer o seu congénere Abílio Maia (cabeça de série n.º 1 e atual n.º 4 ), por 6-1 e 6-3.