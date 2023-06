Francisca Jorge defende título no Cantanhede Ladies Open

É já amanhã, dia 29 de junho, que regressa o Cantanhede Ladies Open, cuja 12.ª edição tem um prize money de 25 mil dólares. A organização é do Clube Escola Ténis de Cantanhede e conta com o alto patrocínio da Câmara Municipal de Cantanhede e Federação Portuguesa de Ténis.

A edição deste ano, que termina a 9 de julho, reúne no quadro principal 32 atletas de 15 nacionalidades, das quais se destaca a vencedora de 2022, a portuguesa Francisca Jorge, atualmente na 280.ª posição do ranking WTA. Já a atleta com melhor classificação é a australiana Kimberly Birrell, no 116.º lugar.

A presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, destaca “o estatuto de relevo” que a prova conquistou, “o que se fica a dever ao sentido empreendedor e capacidade organizativa do Clube Escola de Ténis de Cantanhede, cuja meritória ação tem contribuído para a afirmação da modalidade na região”.

O Cantanhede Ladies Open tem este ano os quadros completos (principal e qualifying). Com um orçamento de 50 mil euros, o torneio conta ainda com a presença de 12 árbitros internacionais.

Segundo a organização, o objetivo para a edição deste ano passou por “aumentar o nível competitivo e atrair atletas de maior qualidade”, que resultará na “evolução natural que fará crescer o evento e a divulgação do ténis no concelho”.

PROGRAMA

29 junho (18h) – conferência de imprensa de apresentação do torneio

30 junho (10h-18h) – Treinos das atletas

1 julho (16h-18h) – Sign-in Draw

2/3 julho (10h) – Qualifying: Singulares e Pares

4 julho – 10h – Quadro principal: 1ª Ronda: Singulares; 14h – Quadro principal: 1.ª Ronda: Pares; 19h – Sunset e Jantar Oficial

5 julho – 10h – 1.ª Ronda: Singulares; 14h – 1.ª Ronda: Pares

6 julho – 10h – 2.ª Ronda: Singulares; 14h – 2.ª Ronda: Pares

7 julho – 11h – ¼ Final: Singulares; 14h – ½ Final: Pares

8 julho – 10h30 – 1ª ½ Final: Singulares; 14h30 – 2ª ½ Final: Singulares; 16h30 – Final Pares

9 julho – 15h30 – Final Singulares, seguida de cerimónia de encerramento