O Município realizou no passado dia 4 de setembro, a sessão de receção à comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB), evento que marca o início do ano letivo.

A sessão, que se realizou no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, contou com a presença de cerca de 400 pessoas, entre responsáveis do AEOB, professores e pessoal não docente, e serviu para a diretora do Agrupamento, Júlia Gradeço, apresentar as principais linhas orientadoras para o ano letivo que se inicia e recordar o trabalho realizado em 2018/19.

A responsável do agrupamento realçou a importância do novo perfil de aluno, que obriga a um novo paradigma de avaliação, e desafiou os docentes a trabalharem a interdisciplinaridade, articulando as matérias em estudo ao longo do ano, agora com dois semestres letivos. Para Júlia Gradeço o AEOB tem que ser uma “escola de afetos”, que promova a empatia, a sensibilidade e que potencie competências.

O evento oficial foi encerrado por Duarte Novo, Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, que deu as boas vindas aos professores e pessoal não docente, “que trabalham diariamente com o nosso maior tesouro, que são os nossos filhos”.

O autarca congratulou-se com o trabalho desenvolvido em parceria com o AEOB, no sentido de garantir que alunos, professores e pessoal não docente tenham todas as condições para desenvolverem o seu trabalho de forma profícua, confortável e em segurança. “Oliveira do Bairro é um dos municípios que mais aposta na qualidade das suas estruturas de educação”, referiu Duarte Novo, dando como exemplo o recente investimento realizado na Reabilitação da EB2.3 Dr. Fernando Peixinho e do seu novo Pavilhão Desportivo, no montante de 1,6 milhões de euros.