O auditório do Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, recebeu, no passado dia 22 de outubro, uma ação de sensibilização sobre a “Epilepsia na Terceira Idade”, promovida pela Município de Anadia, em articulação com a Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE).

A sessão foi orientada por duas técnicas, uma da LPCE e outra da Unidade de Monitorização de Epilepsia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), que deram a conhecer a doença, quais as suas manifestações e sintomatologias, e como atuar perante uma crise epilética que é imprevisível e que pode surgir do nada.

Foi ainda referido o facto de existirem vários tipos de crises de epilepsia (focais e generalizadas) e que é a terceira doença neurológica mais comum, com maior incidência em duas fases da vida, na infância e na terceira idade.

No final da apresentação, teve lugar um momento para troca de impressões e esclarecimento de dúvidas suscitadas pelos presentes. A sessão foi aberta a profissionais e familiares/amigos de pessoas com esta doença.

A epilepsia é uma doença neurológica que envolve o sistema nervoso e afeta diversas funções mentais e físicas.