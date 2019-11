O Centro de Alto Rendimento de Anadia, em Sangalhos, acolhe, no próximo fim de semana, duas atividades ligadas à modalidade de Judo, numa organização da Associação Distrital de Judo de Aveiro (ADJA), com o apoio do Município de Anadia.

No sábado, dia 2 de novembro, a partir das 10h, tem lugar a JudoFest 2019. A manhã será marcada pela demonstração de katas pela Escola de Judo de Coimbra e pelo Torneio do 10º Aniversário da ADJA dirigido a crianças entre os 4 e os 12 anos. A tarde será reservada para várias ações de natureza lúdica, cultural e até pedagógica.

Importa sinalizar que estará patente uma exposição sobre cultura japonesa que a Embaixada do Japão em Portugal disponibilizou, sendo possível para todos aqueles que se interessam pelas origens da modalidade e, em particular, pelo enquadramento histórico, social e cultural no qual o Mestre Jigoro Kano viveu e desenvolveu o judo.

No dia seguinte, domingo, dia 3, pelas 10h, tem lugar o II Open “Rota da Bairrada” em Juniores. Ambas as atividades têm entradas livres.

De referir que a ADJA é uma associação de clubes de judo fundada em 2009, reconhecida pela Federação Portuguesa de Judo. Conta atualmente com 14 clubes associados, onde praticam judo cerca de 450 atletas federados distribuídos pelos escalões de benjamins, infantis, iniciados, juvenis, cadetes, juniores, seniores e veteranos.

Desde a sua fundação, a ADJA tem promovido o crescimento sólido e constante da modalidade no distrito de Aveiro, tanto ao nível de praticantes, de clubes e outros agentes acreditados, tais como árbitros, treinadores e dirigentes.