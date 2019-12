O Município de Anadia distinguiu os melhores alunos das escolas do concelho, no ano letivo 2018-2019, com a atribuição do Prémio Escolar Professor Doutor Rodrigues Lapa, numa cerimónia que decorreu, no passado dia 18 de dezembro, no Cineteatro Anadia.

A sessão começou com a projeção do vídeo promocional do concelho, apresentado publicamente no passado mês de setembro, seguindo-se uma breve encenação da Vida e Obra do Professor Rodrigues Lapa, interpretada por Noémia Lopes e José Machado Lopes.

Antes propriamente da atribuição dos prémios teve ainda lugar uma pequena palestra proferida por Nuno Rosmaninho, que destacou o caráter deste filólogo e pensador, assim como os valores e princípios que defendia.

Uma vez mais, de uma forma brilhante, falou sobre Rodrigues Lapa e do tempo em que viveu: “obrigando-o a tomar decisões na época difíceis, mas corretas”.

De uma forma original e curiosa, aos olhos do filólogo anadiense, que nasceu há 122 anos, elogiou a inteligência dos alunos mas também o seu esforço. “Coisas que podem parecer diferentes mas que estão juntas”.

“A inteligência só existe verdadeiramente se for aplicada”, encorajando os alunos a “reprovar a preguiça” e a valorizarem o trabalho.

“Não se pode elogiar a inteligência se não se elogiar o esforço, e este último vem sempre de um trabalho porfiado e constante”, diria Nuno Rosmaninho, para quem os alunos devem valorizar ainda as virtudes e dotes de caráter (os princípios da justiça, liberdade, sinceridade, franqueza e firmeza), tal como o fizera Rodrigues Lapa.

“Construam uma firmeza de ânimo que vos permita ser conhecidos pelo que fizeram e respeitados por aquilo que forem capazes de ser”, concluiria.

Ler mais na edição impressa ou digital