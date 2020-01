“JB Atualidade”. É com este nome que pode passar a seguir o Jornal da Bairrada, no Canal Central, o canal de televisão que, a partir de Aveiro, pretende chegar a todo o mundo. Em www.canalcentral.pt, são transmitidos conteúdos, que podem ser vistos a qualquer momento e em qualquer parte do mundo. O Jornal da Bairrada terá um espaço próprio, com um programa de informação que relata as principais notícias, em destaque na sua edição semanal.

Há seis anos que a AEVA – Associação para a Educação e Valorização da região de Aveiro alberga este projeto. Nos primeiros três anos numa parceria com o Porto Canal, depois com o Jornal da Notícias e nos últimos dois anos, procurando “averiguar o que interessava a esta ideia de educação e valorização de um território e, em simultâneo, perceber como é que fazemos um canal de televisão, onde o futuro esteja no presente”, explicou o diretor da associação, no lançamento do projeto, na passada quinta-feira.

O Canal Central, que terá “conteúdos representativos dos 11 municípios da região de Aveiro (CIRA)”, ganha forma numa plataforma construída pela Critec, “uma plataforma simples, de uma televisão simples, que está a partir de hoje na nossa palma da mão, em qualquer parte do mundo”, disse ainda Jorge Castro.

O diretor da AEVA deixou ainda um agradecimento aos “padrinhos” do canal, Domingos de Andrade (diretor-executivo do Jornal de Notícias) e Júlio Magalhães (diretor do Porto Canal).

Grelha com conteúdos originais

Perante dezenas de convidados, entre muitas figuras ligadas ao mundo da política e da sociedade aveirense e bairradina, coube a Pedro Ferreira, diretor do canal, apresentar “as caras da estação”, as pessoas que aceitaram o desafio e que serão o rosto da grelha de programação, que vai ter conteúdos originais e estará online 24 sobre 24 horas.

São nomes como os de Marco Neves, Cátia Filipa, Herlander Silva, Nuno Vilela, Diana Branco, Ângelo Valente e Sofia Nunes, Nuno Zamaro, Mónica Silva, Maria Manuel, Oriana Pataco e João Paulo Teles que vão voz e imagem a programas de informação, entretenimento, cultura, desporto, alimentação, mobilidade, entre outros temas.