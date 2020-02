Mais de uma centena de pessoas esteve presente no “Building Portugal Together”, que decorreu, no passado dia 29 de janeiro, no Cineteatro Municipal, em Anadia, uma das sete cidades portuguesas que recebeu o evento, numa coorganização da CIP – Confederação Empresarial de Portugal e da Altice, com a Microsoft, em parceria com a AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro e o Município de Anadia.

A iniciativa incluiu a transmissão, via “live streaming”, das sessões mais importantes do “Building the Future” e um momento “live” no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, com todas as localizações em simultâneo, na presença do ministro da Economia e da “hostess” Filomena Cautela. Paralelamente, foi também um momento privilegiado de “networking” para debater a transformação digital nas PME (Pequenas e Médias Empresas), tendo-se realizado ainda um “workshop” exclusivo sobre transformação digital.

Sensibilizar

o tecido empresarial

O presidente da AIDA CCI, Fernando Castro, realçou a importância do evento, frisando o facto de “vivermos tempos de grande mudança, com implicações no nosso dia a dia”, acrescentando que, enquanto associação, “temos responsabilidades na passagem da mensagem das alterações que vão acontecendo e na necessidade de sensibilizar a população e o tecido empresarial, em particular, para aderir a esta nova realidade”. Agradeceu ainda o facto de esta iniciativa ter sido descentralizada e que tenha vindo até à província, “onde se trabalha e se quer progredir”.

