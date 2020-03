O distrito de Aveiro mantém-se na terceira posição a nível nacional, no número de empresas distinguidas com o estatuto PME Excelência 2019, apesar de haver menos (19) galardoadas relativamente ao ano anterior. Das 257 empresas do distrito, 64 são da Bairrada, e aqui o concelho de Águeda lidera, com 33 PME Excelência, conquistando também o pódio a nível distrital (3.º lugar). Segue-se, na Bairrada, Oliveira do Bairro com 12, Anadia com 9, e Vagos e Mealhada, ambas com 5.

Apesar de já ter avançado com a listagem, que dá a conhecer as 2.337 PME, dos vários setores de atividade, distinguidas a nível nacional, o IPAMEI adiou a sessão de atribuição deste estatuto, como medida de contenção do surto do coronavírus.

Desde que o prémio foi criado, há 11 anos, seis empresas da região de Aveiro já obtiveram este estatuto mais de nove vezes. Ainda no caso do distrito, o IAPMEI sublinha o facto deste estatuto ter sido conquistado, pela primeira vez nesta edição, por 74 novas empresas. No conjunto, as 257 PME Excelência do distrito de Aveiro são responsáveis por 9.240 postos de trabalho e por um volume de negócios superior a um milhão de euros, o que representa um crescimento médio de 17,3% em relação ao ano anterior.

Entre estas empresas de Aveiro que conquistaram o estatuto de PME Excelência, 177 são de pequena dimensão, correspondendo a 69% do total. Já as empresas de média dimensão representam 23% das empresas premiadas (59 PME) e as microempresas representam 8% deste universo (num total de 21 PME).

A nível nacional, Lisboa é o distrito que apresenta o maior número de PME Excelência 2019 (469); segue-se o do Porto, com 455 empresas distinguidas, mantendo-se na terceira posição o distrito de Aveiro, com 257.

