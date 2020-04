A Água de Luso, líder nacional do mercado de águas minerais naturais engarrafadas sem gás, voltou a conquistar a Medalha de Ouro no prestigiado Concurso Internacional Monde Selection de La Qualité, trazendo para Portugal mais um prémio de prestígio.

Recorde-se que é já pelo 11º ano consecutivo que a Água de Luso é reconhecida a nível internacional. Esta distinção, para a empresa, reflete, “uma vez mais, as credenciais de qualidade e naturalidade da Água de Luso, que tem preservado ao longo dos seus mais de 160 anos, e de acordo com altos padrões de qualidade, o respeito pelas origens da água, cujo segredo continua a ser a Serra do Buçaco”.

Para Nuno Pinto de Magalhães, director de comunicação e relações institucionais da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas “esta importante conquista é motivo de orgulho e reflete o nosso trabalho e o nosso forte compromisso com a qualidade da Água de Luso. Voltar a trazer para Portugal mais uma Medalha de Ouro é a comprovação e o reafirmar das características e particularidades únicas desta água mineral natural que há mais 100 anos hidrata gerações”.

O Monde Selection de la Qualité é um prestigiado concurso mundial que desde 1961 distingue as marcas de maior qualidade e que maior satisfação oferecem ao consumidor, com um painel de especialistas internacionais que avaliam de forma criteriosa e com base em diversos parâmetros, cuidadosamente selecionados, a qualidade dos vários produtos.