A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Anadia está a assinalar em abril o “Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, tendo como principal propósito dar visibilidade à prevenção e combate a estas situações.

“Serei o que me deres… que seja amor” é o lema da campanha da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens para o mês de abril.

Resultante do surto epidérmico do COVID-19 que se vive no país, e com o intuito de chegar junto do público mais jovem, que não pode sair de casa por estes dias, a CPCJ lançou um desafio a todos para que façam o seu laço em casa, no âmbito desta campanha.

O laço pode ser desenhado, pintado, feito com materiais reciclados. Depois é só pedirem ajuda aos pais para tirar uma foto e enviar para o facebook da CPCJ: https://www.facebook.com/cpcjAnadia/, ou publica no teu facebook e coloca o ashtag #cpcjanadia.

No dia 30 de abril, o laço deve ser colocado na porta de casa.