A Câmara Municipal de Anadia determinou o cancelamento da edição 2020 da Feira da Vinha e do Vinho, certame que deveria realizar-se de 20 a 28 de junho próximo, no Vale Santo, em Anadia.

A decisão, refere o Município em comunicado, foi tomada tendo em consideração o atual contexto de pandemia por COVID-19 e a previsão de que, até à data do evento, não estarão reunidas, em plenitude, as condições que permitam a sua realização, desde logo nos termos decorrentes das recomendações da Direção-Geral da Saúde em matéria de distanciamento social.

A Feira da Vinha e do Vinho, que teria este ano a sua 17.ª edição, é o maior evento anualmente organizado pelo Município de Anadia, e alia ao cartaz de espetáculos a uma mostra do potencial das empresas do concelho e da região, num ambiente onde os vinhos e a gastronomia criam as condições ideais para um animado convívio.

A autarquia deixa a promessa de retomar o evento no próximo ano, considerando ser agora importante focarmo-nos no trabalho em prol da saúde e do bem-estar dos cidadãos e na resolução da situação pandémica, com vista a um regresso gradual à normalidade.