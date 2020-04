A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Cantanhede, deteve dois homens, de 29 e 38 anos, por furtos, em Cantanhede. anunciaram as autoridades nesta sexta-feira.

No âmbito de uma investigação relacionada com furtos no interior de residências, igrejas e estabelecimentos de restauração e bebidas, foi dado cumprimento a dois mandados de detenção, com a detenção no passado dia 14 de abril.

Segundo a GNR, os indivíduos, com antecedentes criminais, estão indiciados por vários furtos qualificados, alguns dos quais na forma tentada, nos concelhos de Cantanhede, Mira, Montemor o Velho, Figueira da Foz e Coimbra.

Presentes ontem, quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Coimbra, foram sujeitos à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com recurso a vigilância eletrónica.