O Município de Oliveira do Bairro vai adquirir 130 computadores portáteis e 57 acessos à internet, para alunos com estas necessidades, para que possam ter acesso ao novo regime de ensino à distância e assim terminar o ano letivo, anunciou a autarquia.

Esta decisão, que vai implicar um investimento a rondar os 70 mil euros, vem na sequência da decisão do Governo de manter até ao final do ano letivo, no âmbito da pandemia da COVID-19, para os alunos do primeiro ao 10.º ano, o regime de ensino à distância, incluindo o recurso a conteúdos pedagógicos transmitidas pela RTP Memória, a partir de 20 de abril.

Segundo a autarquia, este material informático vem complementar os equipamentos do município que estão ao serviço do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, ao abrigo do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na área da Educação.

De referir que o Município tem estado a apoiar o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, em articulação com as Juntas de Freguesia, na entrega de materiais pedagógicos aos alunos que, até ao momento, não têm acesso à internet ou computador.

De acordo com Lília Ana Águas, vereadora da Educação, “estes equipamentos informáticos vêm suprir todas as necessidades indicadas pela Direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro”.

O objetivo da autarquia com esta iniciativa, segundo Lília Ana Águas, é o de “contribuir para que todos os alunos do nosso concelho tenham as mesmas oportunidades e ferramentas de acesso às aulas e conteúdos digitais, que serão transmitidos pelos seus professores, e assim concluir este ano letivo, não saindo prejudicados pela sua situação socioeconómica”.

.