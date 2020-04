Dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) para esta segunda-feira, dia 13, dão conta de 115 infetados nos concelhos bairradinos de Águeda, Anadia, Cantanhede, Mealhada, Olivera do Bairro e Vagos, com a ressalva de que dizem respeito apenas a 81% dos casos totais.

Assim – por estas contas- Águeda soma 32 casos, seguindo-se Cantanhede (27), Oliveira do Bairro (15), Anadia (15), Mealhada (13) e Vagos (13).

Entretanto, segundo informações avançadas pelo ACES Baixo Vouga e autarquias, os números de Águeda, por exemplo, estão bem acima, com 37 infetados, Cantanhede (35) e Oliveira do Bairro (18).

De acordo também com o ACES do Baixo Vouga, Anadia passa a registar também uma morte relacionada com o novo coronavírus. Assim, será o quarto óbito da Bairrada, depois dos registados em Oliveira do Bairro, Vagos e Mealhada.

A nível nacional, o país contabiliza – segundo a DGS – mais 31 mortes nas últimas 24 horas (num total de 535 óbitos). Em termos de casos positivos, temos um aumento de 349 nas últimas 24 horas, sendo agora de 16.934 o número total de infetados no país.

O número de doentes recuperados mantém-se nos 277, já o número de utentes internados em unidades hospitalares é de 1.187 (mais dez), dos quais 188 em unidades de cuidados intensivos (menos 40 do que ontem).