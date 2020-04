A COVIP − Companhia de Vinhos Portugueses, distribuidora de bebidas com sede em Águeda, acaba de lançar o seu novo website completamente reformulado, não apenas ao nível visual, mas também em termos de conteúdos e funcionalidades. A loja online é o centro desta nova plataforma que visa responder a uma procura crescente de compra online de vinhos com entregas ao domicílio.

“A reformulação do nosso website já estava a ser trabalhada há algum tempo, mas o estado de emergência declarado na sequência da pandemia da COVID-19 veio acelerar este processo para podermos continuar a responder às solicitações dos nossos clientes e chegar a novos consumidores ao entregarmos em suas casas os seus vinhos com rapidez, segurança e comodidade”, assume a gerência da COVIP.

“Com uma navegação prática e intuitiva, a nova loja online oferece várias funcionalidades e é possível encontrar vinhos para todos os gostos, bem como destilados e conjuntos a preços muito convidativos. Desde os vinhos da duriense Quinta do Pégo ao mundialmente aclamado Vin de Constance, ou dos vinhos “Plano” (marca própria da COVIP) aos distintos cognacs Lhéraud, há muito para descobrir nesta nova experiência online”, convida a empresa.

De salientar ainda que as encomendas são entregues em Portugal continental no prazo máximo de 3 dias úteis e os portes são gratuitos em compras superiores a 50€. Os portes são oferecidos em compras de qualquer valor se as entregas forem efectuadas nos concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro, Anadia e Mealhada.