A empresa Porcel SA, com sede em Oliveira do Bairro, acaba de anunciar a retoma da sua atividade depois da supensão da produção no passado doa 6.

A conceituada marca e indústria de porcelana voltou a laborar, mas “vão continuar a ser implementados cuidados extra na segurança dos colaboradores, a saúde de todos continua a ser uma prioridade”, diz nota da empresa.

Recorde-se que a administração da Porcel SA decidiu suspender a produção neste período, justificando que “é nosso dever zelar pela saúde e bem-estar dos funcionários, é também nossa responsabilidade continuar a contribuir para a economia, esta foi por isso uma decisão consciente e ponderada”.

“Vivemos um momento peculiar e desafiante para todos nós, vamos manter-nos seguros”, defende a administração da empresa.