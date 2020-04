Um homem de 47 anos de idade foi detido por posse de 20 armas de fogo ilegais, no concelho de Águeda, divulgou a GNR esta sexta-feira, dia 3.

A ação do Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Águeda, aconteceu no passado dia 29 de março, no decorrer de uma queixa relacionada com desavenças entre vizinhos e ameaças com recurso a arma de fogo, por parte de um deles. Os militares foram ao local e surpreenderam, na via pública, o suspeito com uma caçadeira.

No seguimento da ação, depois de algumas diligências, foi feita uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de 20 armas ilegais em mau estado de conservação, sendo que algumas delas não funcionavam.

Entre as armas contavam-se, segundo a GNR, 12 espingardas caçadeiras, cinco pistolas e três revólveres.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda. A ação policial contou com o reforço dos Postos Territoriais de Oliveira do Bairro e de Sever do Vouga.