A Câmara da Mealhada adquiriu meia centena de computadores para os alunos do concelho que não dispunham desse equipamento para assistir às aulas à distância. No pacote do material informático cedido pelo município, que já começou a chegar a casa dos estudantes, estão incluídos routers e packs de internet pré-pagos pelo período de três meses.

A solução para os alunos que não dispõem de equipamentos informáticos foi encontrada pela Câmara em diálogo com o Agrupamento de Escolas da Mealhada (AEM). Os computadores são adquiridos pela autarquia, que recorre às verbas de transferências mensais do Ministério da Educação, decorrentes do contrato interadministrativo existente.

Coube ao AEM fazer o levantamento das necessidades dos seus alunos, o que resultou, para já, na aquisição de uma solução que combina 50 computadores portáteis com a plataforma +Sucesso Escolar para aprendizagem remota, router 4G e 30 GB/mês de internet móvel, durante três meses, e centro de contacto, suporte com atendimento assegurado por 100 professores, para apoio aos pais, alunos e docentes.

A escolha destes materiais foi feita numa perspectiva de capacidade dos mesmos para os diversos níveis de ensino, bem como a sua longevidade, uma vez que, findo o período de aulas à distância, os computadores serão entregues ao AEM e colocados à disposição dos alunos nos diversos estabelecimentos de ensino.

A este apoio soma-se o que está a ser prestado diariamente pelo Setor de Educação da Câmara Municipal da Mealhada, que, diariamente, recolhe e imprime dezenas de trabalhos de alunos e os faz chegar aos respetivos professores.

“Com os equipamentos informáticos agora cedidos aos estudantes, a Câmara da Mealhada e o AEM acreditam ter criado as condições para que todos os alunos estejam em situação de igualdade nesta fase de ensino à distância”, refere nota da autarquia.