O Sangalhos Desporto Clube estava no bom caminho. A pandemia obrigou ao cancelamento das provas de formação e torneios organizados pelo clube. A preocupação futura é que o número de atletas seja reduzido. A equipa sénior masculina espera pela decisão da FPB.

Como é que o Sangalhos Desporto Clube está a lidar com a pandemia da COVID-19?

Estes são tempos pelos quais nunca havíamos passado, quer a sociedade em geral, quer em contexto desportivo. Não foi fácil aceitar que todo o esforço de uma época não pudesse ser concretizado na generalidade dos escalões, quer pela direção, treinadores, seccionistas, atletas e massa associativa, mas julgo que face às evidências as pessoas se conformaram que no atual contexto, valores mais altos se levantam, neste caso, a saúde de todos nós. A direção do SDC não baixou os braços e tem continuado a reunir-se regularmente, por videoconferência, com o objetivo de introduzir melhorias na estrutura e organização do clube, assim como projetar o início da próxima época, para que em setembro, caso seja possível, possamos iniciar a época desportiva ainda com mais força.

