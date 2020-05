A poucos dias de se comemorar o Dia Mundial do Ambiente, a Águas do Centro Litoral (AdCL) reforça a sua presença no digital, através da apresentação do seu canal de YouTube. A entidade gestora do Ciclo Urbano da Água na região Centro Litoral de Portugal, que vai de Espinho a Porto de Mós, aproveitará esta ferramenta online para promover uma nova oferta de educação ambiental, que permite (re)descobrir a missão diária dos profissionais da empresa e as boas práticas na gestão eficiente do ciclo urbano da Água.

A AdCL reconhece que a pandemia COVID-19 tem sido um enorme desafio à resiliência de empresas e organizações, em especial àquelas que, como esta, desenvolvem atividades essenciais não passíveis de serem suspensas ou interrompidas.

Nesse contexto, a Águas do Centro Litoral, além de garantir a segurança e a fiabilidade dos serviços de abastecimento de água e tratamento de águas residuais, pretende manter a sua missão de “Comunicar para compreender, agir para mudar!”, através da educação ambiental. A apresentação do canal de Youtube acompanha a presença da AdCL nas redes sociais (Facebook e Instagram), e pretende ser uma solução na ótica da criação de valor, permitindo o acesso a todos a este setor, em prol da valorização da água.

Com o seu canal de YouTube, a AdCL pretende oferecer uma solução educativa, em prol do ambiente, através da disponibilização de conteúdos pedagógicos alusivos ao abastecimento de água ao saneamento, (re)lembrando alguns gestos, simples, em prol de um uso eficiente.

No decorrer destas semanas serão presentados alguns vídeos permitindo um olhar profundo sob o trabalho desenvolvido diariamente pela empresa, muitas das vezes “invisível” ao seu dia a dia, em prol de um objetivo comum: garantir que a água continua a ser fornecida de forma segura e em quantidade e que, depois de usada, esta água possa ser reutilizada ou devolvida aos rios e mar em condições ambientalmente seguras.

Este canal, composto por uma vasta oferta no âmbito da educação ambiental intergeracional, reforça, também, a oferta do programa educativo #estudoemcasa, dedicada ao público escolar, através da divulgação de vídeos inerentes à campanha de sensibilização “O Cano é Que Paga” e o “Valor da Água”, esta última, desenvolvida pelo Grupo Águas de Portugal.