A Câmara Municipal da Mealhada está a assegurar, a partir de hoje (segunda-feira), o transporte, gratuito, aos alunos que iniciam as aulas presenciais no Agrupamento de Escolas da Mealhada (AEM).

Para já, são 50 os alunos que necessitam de transporte para as referidas aulas presenciais . O Município assegurará este transporte, através de meios próprios e contratualizados, respeitando todas as normas de transporte de passageiros e de uma forma praticamente personalizada para que o aluno permaneça na escola o mínimo tempo possível.

Assim, após a constituição das turmas e elaboração de horários por parte do AEM, respeitando todas as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, os transportes foram organizados pelo Município. Os alunos são recolhidos em casa e transportados à escola – e vice-versa – no mais curto espaço de tempo possível, evitando a permanência desnecessária no estabelecimento de ensino.

“Esta resposta à comunidade educativa vem complementar todo o plano de ação COVID-19, no setor da Educação, colocado em prática pelo Município, sempre em estreita articulação com o AEM. Contemplou medidas como a distribuição de refeições a alunos do escalão A e B junto de suas casas, evitando a deslocação às respetivas escolas, a intermediação entre alunos e professores, com as técnicas do setor da Educação a imprimirem e distribuirem centenas de trabalhos dos alunos, bem como a aquisição de computadores e routers de internet para os alunos que não dispunham destes equipamentos”, diz nota da Câmara.